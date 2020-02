Governo: Conte assicura che non cerca altre maggioranze, ma Pd e Iv litigano sui 'responsabili'

- All'orizzonte di Palazzo Chigi non c'è nessuna nuova maggioranza, anzi il premier Giuseppe Conte è intenzionato a serrare i ranghi e andare avanti sulla via delle riforme. Dopo l'incontro di ieri tra il capo del governo e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è questo il messaggio che arriva oggi dall'esecutivo. Un messaggio che tenta di demolire tutte "le ricostruzioni apparse questa mattina sui giornali" e di sminare il terreno della maggioranza, dove però Italia viva e Pd non accennano a deporre le armi. (segue) (Rin)