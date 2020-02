Governo: Conte assicura che non cerca altre maggioranze, ma Pd e Iv litigano sui 'responsabili' (5)

- Scenari che Bettini descrive dettagliatamente: "dopo Conte non c'è per il Pd un altro governo - osserva -. Se Renzi vuole farlo, lo deve fare con Salvini e Meloni. C'è invece la possibilità, certamente allo stato attuale tutta da costruire, di sostituire Italia Viva con parlamentari democratici (in quanto non sovranisti, illiberali e autoritari) pronti a collaborare con Conte fino alla fine della legislatura. Penso anche che, in questo scenario, nel Parlamento si aprirebbe una riflessione perfino nel gruppo renziano". Immediata la replica di Italia viva, affidata al capogruppo in Senato Davide Faraone. "Quello che ha detto Bettini - sottolinea - resterà alla storia come l'autogol storico del Pd. Vogliono far fuori Renzi per sostituirlo con tanti Razzi e Scilipoti. A questo punto non resta che sperare per il Pd che l'operazione funzioni". (Rin)