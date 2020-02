Paraguay: dengue, Camera dei deputati convocata domani per discutere stato di emergenza

- La Camera dei deputati del Paraguay è convocata per domani, 17 febbraio, in seduta straordinaria per discutere la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nel paese a causa dell’epidemia di febbre dengue. Lo rende noto il sito della Camera. All’ordine del giorno ci sono anche altri temi, tra i quali le modifiche al codice elettorale, ma la gestione della crisi causata dalla malattia infettiva è quello prioritario. Il disegno di legge per la dichiarazione dello stato di emergenza, che riguarda l’intero territorio nazionale per un periodo di 90 giorni, è già stato approvato il 13 febbraio dal Senato, anch’esso convocato in seduta straordinaria. Nel dibattito alla camera alta il ministro della Salute pubblica e del welfare sociale, Julio Mazzoleni, ha rivendicato di aver lanciato da settimane una massiccia campagna informativa e di prevenzione e ha definito la situazione “sotto controllo”, incorrendo in aspre critiche. (segue) (Abu)