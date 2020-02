Paraguay: dengue, Camera dei deputati convocata domani per discutere stato di emergenza (4)

- Il Brasile, date le dimensioni della sua popolazione, ha avuto 2.241.974 casi nel 2019, il 70 per cento del totale riportato nella regione e oltre la metà dei decessi. Il Messico ha riportato 268.458 casi, il Nicaragua aveva 186.173 casi, la Colombia, 127.553 casi e l’Honduras, 112.708 casi. La peggiore epidemia di dengue in Paraguay risale al 2013, con oltre 150 mila casi di contagio confermati – su poco meno di sette milioni di abitanti – e 252 morti. Le previsioni per il 2020, in realtà non sono incoraggianti. Stime Ops diffuse il 12 febbraio riferiscono che dall’inizio del 2020 sono stati segnalati oltre 125 mila casi di dengue, con 27 morti, per un tasso di mortalità dello 0,021 per cento. In Bolivia, Honduras, Messico e Paraguay, il mese di gennaio è stato da questo punto di vista peggiore di quello del 2019. (segue) (Abu)