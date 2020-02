Venezuela: Ue, domani Consiglio affari esteri discuterà della crisi venezuelana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio affari esteri (Cae) dell’Unione europea discuterà domani, lunedì 17 febbraio, a Bruxelles della situazione in Venezuela. Lo riferisce il servizio stampa del Consiglio europeo. Il tema è all’ordine del giorno insieme ad altri temi di attualità: il processo di pace in Medio Oriente, il Sahel e i Balcani Occidentali. I ministri degli Esteri europei discuteranno, inoltre, degli ultimi sviluppi in Libia, delle relazioni tra Ue e Unione africana e delle relazioni Ue-India. Il Consiglio sarà presieduto da Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che il 22 gennaio ha incontrato a Bruxelles il presidente dell’Assemblea nazionale (An) venezuelana e autoproclamato capo di Stato ad interim Juan Guaidò. La discussione di domani dovrebbe concentrarsi sulla ripresa del processo di dialogo in Venezuela al fine di arrivare a nuove elezioni in condizioni di libertà ed equità, secondo le linee guida del Gruppo di contatto. Il precedente confronto sul Venezuela nel Consiglio affari esteri è del 21 dicembre. (segue) (Beb)