Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti per la giornata di domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il consiglio comunale. All'ordine del giorno la discussione del bilancio.Palazzo Marino, aula consiliare, piazza della Scala, 2 (ore 16.30)VARIEIl presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni visita il Micam, il salone internazionale della calzatura. L'appuntamento con i giornalisti è all'ufficio stampa nel padiglione 1, stand G01-H02Rho Fieramilano, Strada Statale Sempione, 28 (ore 13.40)Iniziativa "Mercati di quartiere" con incontri e dibattiti. Partecipano, tra gli altri, Andrea Magarini, coordinatore Food Policy di Milano; Claudio Calvaresi, senior consultant di Avanzi - Sostenibilità Per Azioni.Mercato di Lorenteggio, via Lorenteggio, 177 (ore 15.00 - 19.00)Inaugurazione di "Arte e cultura contro la violenza di genere"Fabbrica del vapore, spazio ex cisterne via Procaccini, 4 (ore 18.30)Incontro del ciclo "There is No Alternative" con Ivan Davor Kulis Head of Unit Knowledge for Sustainable Development and Food Security, Joint Research Centre of the European Commission. Luca De Biase, giornalista, Roberto Nocerino Progetto Sharing Cities. Modera Maurizio Melis Giornalista Radio24Viale Pasubio, 5 (ore 18.30) (Rem)