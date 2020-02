Roma: verifiche vigili nei luoghi movida, sanzioni e denunce per frode in commercio e sequestro di alimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 4mila i controlli svolti dalla Polizia locale di Roma Capitale nelle serate di questo weekend in varie zone della Capitale, dal centro storico ai vari quartieri della movida: Trastevere, Testaccio, Ostiense, San Lorenzo, Eur ma anche al Pigneto, piazza Bologna e vie limitrofe e presso le aree intorno alle stazioni Termini, Ostiense e Tiburtina. Verifiche capillari hanno riguardato i locali pubblici e le attività commerciali con il fine di tutelare non solo coloro che operano nel rispetto delle regole ma anche la salute dei frequentatori di bar e ristoranti. Effettuata altresì una specifica attività di vigilanza sulle strade capitoline per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida ed il fenomeno della prostituzione. A seguito degli accertamenti eseguiti dalle pattuglie nei pubblici esercizi, sono stati erogati oltre 40 verbali e sequestrati circa 20 chili di alimenti poiché privi della regolare etichettatura e pertanto mancanti delle necessarie indicazioni relative alla scadenza, al contenuto e alla provenienza. (segue) (Rer)