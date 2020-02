Roma: verifiche vigili nei luoghi movida, sanzioni e denunce per frode in commercio e sequestro di alimenti (2)

- Due i gestori denunciati per il reato di frode in commercio per non aver indicato la presenza di cibi surgelati, spacciati come freschi. Diverse le violazioni riscontrate: licenze irregolari, mancata esposizione di cartelli obbligatori, insegne luminose e occupazioni di suolo pubbliche abusive, musica ad alto volume, irregolarità edilizie, ed inosservanza delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario nelle cucine e relative alla sicurezza dei prodotti alimentari, risultati privi di requisiti obbligatori di tracciabilità. Sequestrate anche due bilance non a norma. Una trentina le contestazioni nei confronti di avventori ed esercenti, per consumo e vendita di alcol al di fuori delle modalità consentite. Nel quartiere di Trastevere gli agenti, a seguito di pregressi controlli, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del Municipio, procedendo all'apposizione dei sigilli nei confronti di un'attività che, abilitata solo come associazione culturale, somministrava drink in forma abusiva. Più di 2mila invece le infrazioni rilevate nel corso della vigilanza sulle strade con ben 294 conducenti sanzionati per aver superato limiti di velocità e 104 veicoli rimossi per soste irregolari o d'intralcio. Controlli mirati hanno riguardato anche il fenomeno della prostituzione, in particolare nelle zone dell'Eur, Salaria, Colombo, Prenestina e Togliatt: 13 le persone sanzionate, tra clienti e meretrici, e 5 gli ordini di allontanamento applicati. (Rer)