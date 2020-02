Aerospazio: veicolo Cygnus in viaggio verso Stazione spaziale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veicolo spaziale Cygnus, destinato per il trasporto cargo alla Stazione spaziale internazionale (Iss), è stato lanciato con successo a bordo del vettore Antares dalla base di Wallops, in Virginia. Cygnus, come riferisce Thales Alenia Space in un comunicato, è composto da due sezioni principali: il modulo di servizio di Northrop Grumman Innovation Systems (precedentemente Orbital Atk) e il modulo di carico pressurizzato (Pressurized Cargo Module Pcm), sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento). Si tratta della tredicesima missione operativa di Cygnus. Il veicolo di rifornimento Cygnus è stato progettato per trasportare il prezioso carico che permette il lavoro e la vita sulla Iss, tra cui cibo, ossigeno, acqua, esperimenti scientifici, rifornimenti per l'equipaggio e pezzi di ricambio ed è elemento fondamentale per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dal 2013. Dalla fine del 2015 la configurazione si è evoluta con un design più avanzato in grado di supportare un maggior peso e volume del carico utile: fino a 3.750 chilogrammi a partire dal Pcm12. (segue) (Com)