Aerospazio: veicolo Cygnus in viaggio verso Stazione spaziale internazionale (2)

- A bordo di Cygnus c'è il Mobile SpaceLab, una struttura per la coltura di tessuti e cellule, Plant Habitat-02, che coltiverà i ravanelli all'interno dell'Advanced Plant Habitat come esempio di pianta nutriente e commestibile. Il carico contiene anche lo Spacecraft Fire Experiment-IV (Saffire-IV), che utilizzerà il modulo di rifornimento Cygnus, una volta che quest'ultimo avrà lasciato la stazione spaziale, per testare l'infiammabilità di diversi materiali in differenti condizioni ambientali. Tale esperimento è fondamentale per lo sviluppo di materiali resistenti e misure per la prevenzione degli incendi. Sebbene affascinante, lo spazio è un ambiente molto ostile. L'umanità esorta a esplorarlo, cercando di spingere i confini della conoscenza scientifica e tecnica. Imparare dallo spazio e comprendere il nostro ambiente ci permette di migliorare l'esistenza sulla Terra. L'esplorazione umana dello spazio ci ha permesso di migliorare le tecnologie esistenti e crearne di nuove: l'importanza vitale di Cygnus risiede proprio qui. Consentendo agli astronauti di ricevere tutti i rifornimenti e le attrezzature necessarie, la vita e il lavoro in ambiente così remoto diventa possibile, consentendogli di completare la loro missione. Le missioni, gestite dagli astronauti in collaborazione con agenzie spaziali, laboratori, industrie e organizzazioni scientifiche, contribuiscono sicuramente a migliorare la vita sulla Terra, anticipando le principali tappe dell'esplorazione spaziale o dell'esplorazione umana di Marte. (segue) (Com)