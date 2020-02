Aerospazio: veicolo Cygnus in viaggio verso Stazione spaziale internazionale (3)

- Thales Alenia Space ha fornito moduli a Northrop Grumman sin dall'inizio del programma Cygnus. Il primo contratto nel 2009 prevedeva nove moduli, mentre un secondo contratto nel 2016 ne ha aggiunti altri nove. Tredici moduli operativi, più un modulo dimostrativo, sono stati lanciati fino ad oggi, quattro nella versione originale e dieci nella versione potenziata. Thales Alenia Space ha fornito oltre il 50 per cento dei moduli pressurizzati della Stazione Spaziale Interna, inclusi i Nodi 2 e 3, il Modulo Multiuso (Multipurpose Module Mmp), i Moduli Logistici Multiuso (Multipurpose Logistics Modules Mplm), la Cupola, la struttura del laboratorio Columbus, il modulo cargo pressurizzato per le navi di rifornimento Atv e la struttura per l'airlock commerciale Bishop di NanoRacks. Questo lancio conferma ulteriormente il contributo costante di Thales Alenia Space al successo delle missioni Cygnus e la capacità di supportare future missioni di esplorazione spaziale, portando la sua esperienza per espandere le frontiere della conoscenza. Attraverso le competenze in materia di infrastrutture orbitali e grazie al lavoro svolto su soluzioni innovative, compresi i veicoli riutilizzabili per il trasporto spaziale, Thales Alenia Space disegna il futuro dell'esplorazione spaziale. (Com)