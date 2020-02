Metro Roma: Salvini su Barberini, Raggi andrebbe processata per sequestro passeggeri

- Quello della stazione Barberini della Metro A di Roma "è un esperimento antropologico. Mesi per sistemare la stazione, e poi la scorsa settimana hanno riaperto, ma solo in uscita. Se processano me per sequestro di persona perché non processano Raggi per sequestro di passeggeri?". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento alla manifestazione "Roma torna capitale. Idee nuove per il futuro della città" in corso al palazzo dei Congressi di Roma. (Rin)