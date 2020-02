Colombia: “paro armado” Eln, un militare morto e diversi feriti tra civili e agenti (3)

- L’Esercito di liberazione nazionale ha annunciato l’8 febbraio un “paro armado” di 72 ore, a partire dal 14 febbraio, nella regione del Catatumbo, dove combatte con l’Esercito popolare di liberazione (Epl) per il controllo del territorio. Il “paro armado” è un’azione armata contro obiettivi civili e militari, usata nel tempo da diverse organizzazioni ribelli dell’America Latina. Come in questo caso, viene annunciata con anticipo per dare modo alla popolazione di conoscere i rischi che si possono correre circolando nelle zone interessate. (segue) (Mec)