Colombia: “paro armado” Eln, un militare morto e diversi feriti tra civili e agenti (4)

- All’annuncio dell’Eln è seguito quello di “offensiva totale” del ministro della Difesa colombiano, Carlos Holmes Trujillo. “L’ordine è di offensiva totale contro il terrorismo e l’Eln. Non permetteremo che i criminali dell’Eln ricattino il governo nazionale con terrorismo e attacchi alla popolazione civile adducendo falsi desideri di pace”, ha detto il ministro. “Tutte le unità militari e di polizia del paese si trovano in stato di massima allerta per fare fronte a qualunque situazione in materia di sicurezza”, ha aggiunto. (segue) (Mec)