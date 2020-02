Roma: al via martedì le iscrizioni ai nidi capitolini per l'anno scolastico 2020/2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apriranno martedì 18 febbraio le iscrizioni ai nidi capitolini per l'anno educativo 2020/21. Quest'anno entrano in campo importanti novità, introdotte dalla Giunta Capitolina con la delibera n. 22 approvata il 7 febbraio, per andare sempre più incontro alle esigenze delle famiglie. Rispetto al passato, aumenta la flessibilità nella scelta del nido sul territorio. Le famiglie potranno opzionare fino a 6 strutture, di cui le prime due da indicare come scelta prioritaria tra nidi a gestione diretta, in finanza di progetto o in concessione, mentre la scelta diventa libera per le restanti 4 opzioni. Le preferenze di scelta sono invece interamente libere per tutte le 6 opzioni in caso di disabilità della bambina o del bambino, oppure di un genitore, un fratello o una sorella, e in caso di bambini con fratelli o sorelle già iscritti per l'anno educativo in corso e che riconfermeranno la frequenza per l'anno successivo nella stessa struttura. Un'ulteriore libertà di opzione viene inoltre prevista nei casi in cui non fossero disponibili nidi a gestione diretta, in finanza di progetto o in concessione entro una determinata distanza dall'abitazione, che da quest'anno aumenta da 300 a 500 metri. Infine, in aggiunta alle 6 opzioni previste, resta confermata la possibilità di indicare un'ulteriore opzione per una struttura presente in qualsiasi Municipio, per favorire specifiche esigenze di spostamento quotidiano dei genitori. (segue) (Com)