Roma: al via martedì le iscrizioni ai nidi capitolini per l'anno scolastico 2020/2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state poi rideterminate le fasce di età delle diverse sezioni, al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta dei posti, facilitando l'accesso dei piccoli e dei medi per i quali si formano principalmente le liste d'attesa e favorendo la continuità educativa con le scuole dell'infanzia. Ancora, è stato aumentato il periodo a disposizione delle famiglie sia per accettare il posto assegnato, esteso fino a 10 giorni dall'approvazione della graduatoria, sia per accettare il posto a seguito di chiamata dalla lista d'attesa, esteso fino a 5 giorni. La domanda per l'iscrizione dovrà essere presentata on line sul sito di Roma Capitale entro il 23 marzo. Da quest'anno, inoltre, le famiglie potranno inviare la richiesta per la frequentazione del nido nel mese di luglio non più al momento della presentazione della domanda di iscrizione, bensì rispondendo a un apposito Avviso che sarà pubblicato entro il mese di aprile, così da agevolare l'organizzazione estiva della famiglia. Il sindaco di Roma Virginia Raggi sottolinea l'impegno quotidiano dell'Amministrazione per facilitare la vita alle famiglie, ascoltando le istanze dei cittadini e traducendole in un cambiamento reale per la città. Il servizio educativo offerto ai più piccoli rappresenta un importante ambiente di crescita e socializzazione e un sostegno concreto ai genitori. L'assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì ha tenuto a operare una riforma dell'accesso al servizio che permettesse un approccio più flessibile a vantaggio delle famiglie e dei più piccoli. La frequenza del nido è un'opportunità importante di socializzazione e scolarizzazione per i bambini ed è quindi fondamentale valorizzare questo servizio sul territorio. (Com)