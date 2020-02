Coronavirus: Di Maio, prossima settimana sarà decisiva per rimpatrio 35 italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che questa settimana sarà decisiva". Lo ha dichiarato il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio durante la sua visita al Micam alla Fiera Milano Rho in merito al rimpatrio dei 35 italiani sulla nave Diamond Princess ferma al largo di Yokohama in Giappone. "Come sapete in queste ore gli Usa stanno evacuando i cittadini statunitensi dalla nave da crociera in Giappone - ha aggiunto Di Maio - I prossimi saremo noi. Domani mattina probabilmente il capo della protezione civile riunirà il tavolo per decidere come fare rientrare i circa 35 cittadini italiani che sono a bordo della nave da crociera". Il problema, ha precisato il ministro degli affari esteri "è che questa nave è in quarantena e la quarantena si allunga ogni volta che ci sono nuovi casi di Coronavirus, quindi non si riesce nemmeno a completare il processo di quarantena. Andremo in Giappone con un Boeing dell'aeronautica militare e andremo a prenderli, li porteremo in italia e poi seguiranno il protocollo sanitario che gestirà il ministero della Salute e che non so cosa comporterà". (segue) (Rem)