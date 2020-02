Coronavirus: Di Maio, prossima settimana sarà decisiva per rimpatrio 35 italiani (2)

- "Abbiamo sentito tutti italiani a bordo della nave e anche il comandante è italiano - ha concluso Di Maio - Sono la nostra priorità e li riporteremo a casa come abbiamo fatto con Niccolò; a Wuhan tutti gli italiani che volevano rientrare sono tornati, alcuni hanno scelto di restare lì. Il ritorno di Niccolò si poteva anche fare qualche giorno prima, ma dipendeva dalle autorizzazioni che devono dare i singoli Paesi al sorvolo. Dimostreremo che lo stato non lascia nessuno indietro". Di Maio ha anche espresso parole di vicinanza al governo cinese: "Stiamo vicini al governo cinese per lo sforzo che sta portando avanti per debellare questa epidemia, un'epidemia che vede la maggior parte dei casi ancora in Cina e speriamo che rimanga così. Incoraggiamo la comunità scientifica per trovare una soluzione medica". (Rem)