Libia: ministro Esteri Germania, Unione africana va "pienamente inclusa" nel processo

- L'Unione africana va "pienamente inclusa" nel processo per la ricerca di una soluzione al conflitto in Libia. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, a seguito dell'odierna riunione ministeriale del Comitato dei seguiti sulla Libia, tenuta nel quadro della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "L'Unione africana ha dato oggi un contributo molto importante e credo che sarebbe molto corretto da parte nostra includere l'organizzazione nel processo", ha affermato il capo della diplomazia di Berlino. Secondo Maas, anche la Lega araba si sta impegnando "al massimo livello" nel processo di pace per la Libia. (segue) (Res)