Libia: ministro Esteri Germania, Unione africana va "pienamente inclusa" nel processo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'oggi il commissario per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, Smail Chergui, ha affermato che l'organizzazione è determinata a lanciare una conferenza di riconciliazione tra le parti libiche in conflitto prima delle elezioni generali nel paese nordafricano. Il diplomatico algerino ha espresso l’auspicio che l’evento si tenga “il prima possibile”, ma ha osservato che “tutto dipende dalla situazione sul terreno”. Le elezioni generali in Libia dovevano tenersi all’inizio del 2019, ma sono saltate a causa dell’offensiva dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sulla capitale Tripoli. “Organizzeremo la conferenza in Africa. Abbiamo anche intenzione di offrire all’Algeria un ruolo di mediazione nel dialogo”, ha spiegato Chergui. (segue) (Res)