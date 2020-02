Libia: ministro Esteri Germania, Unione africana va "pienamente inclusa" nel processo (3)

- Il commissario ha ricordato che in occasione della commissione di alto livello dei capi di Stato a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, i paesi africani hanno deciso di ritagliarsi un ruolo centrale per la risoluzione della crisi. “L’Unione africana – ha poi detto Chergui – si aspetta che la commissione militare 5+5” istituita a seguito della Conferenza di Berlino dello scorso 19 gennaio “sia in grado di arrivare a un accordo per il cessate il fuoco nel prossimo futuro”. “La commissione riprenderà i lavori il 18 febbraio. Spero sia in grado di superare le due o tre questioni che ancora ostacolano la finalizzazione di un’intesa”. La commissione, promossa dalla Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), è composta da cinque delegati del Governo di accordo nazionale (Gna) e cinque dell’Lna. (Res)