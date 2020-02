Difesa: Guerini, soddisfazione per affermazione italiana in Formato E3

- Il formato E3 - Francia, Germania e Regno Unito - applicato in Iraq e Libia non può essere efficace ed è indispensabile riconoscere il ruolo dell'Italia. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una nota. "Il superamento del formato E3, inizialmente riservato a Francia, Germania e Regno Unito perchè circoscritto alla questione dell'accordo sul nucleare con l'Iran, è stato un tema posto con chiarezza nei miei incontri con i ministri della Difesa dei tre Paesi interessati", ha detto il ministro. "In particolare, ho avuto modo di riparlarne con la mia collega tedesca Annegret Kramp Karrenbauer anche nell'ultimo bilaterale di mercoledì sera a Bruxelles, in occasione della ministeriale Nato. Ho ribadito che quel formato applicato a Iraq e Libia, ad esempio, non può essere efficace ed è indispensabile, per affrontare davvero i problemi in quelle regioni, che si riconosca il ruolo dell'Italia", ha aggiunto Guerini. "Sono molto soddisfatto che queste nostre valutazioni si stiano affermando e in questo senso valuto molto positivamente le dichiarazioni del ministro della Difesa tedesco", ha concluso (Com)