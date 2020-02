Armenia: presidente parlamento Mirzoyan in visita a Copenaghen da domani

- Una delegazione armena guidata dal presidente del parlamento Ararat Mirzoyan si recherà in visita ufficiale in Danimarca a partire da domani, 17 febbraio, fino al 20 febbraio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, citando fonti interne all’organismo legislativo del paese caucasico. Stando alle informazioni diffuse, la delegazione sarà composta da una serie di parlamentari del blocco My Step, Heriknaz Tigranyan, Gevorg Papoyan e Gayane Abrahamyan, e dai rappresentanti dell’opposizione Gurgen Baghdasaryan (Armenia Luminosa) e Nora Arustamyan (Armenia Prospera). (Res)