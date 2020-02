Governo: Provenzano, cercare nuove maggioranze? Facciamo chiarezza su questa

- "Prima di cercare nuove maggioranze bisogna fare chiarezza su questa". Lo ha detto Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, intervistato da Lucia Annunziata a "In Mezz'ora in Più", su Rai 3. "Non parlo della verifica di governo - ha spiegato il ministro -. Italia Viva la verifica la deve fare su se stessa. Alimentare costantemente polemiche distrae le energie dal rilancio del paese e questa è una cosa grave". (Rin)