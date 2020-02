Ex Ilva: Provenzano, crisi ci preoccupa ma c'è un tavolo di lavoro

- "La crisi che ci preoccupa di più è quella dell'Ilva. Tuttavia c'è un tavolo che spero possa definitivamente raggiungere un accordo che salvi l'occupazione e l'ambiente". Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a "Mezz'ora in Più", su Rai tre. Il ministro ha ricordato che al Sud "scoppia una crisi al giorno perchè è prevalsa l'idea che il Mezzogiorno è un deserto industriale". Il Piano per il Sud, ha poi aggiunto, è "pieno di strumenti per le imprese, per creare un clima attraverso il quale investire nel Mezzogiorno". (Rin)