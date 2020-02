Governo: Bettini (Pd), allargare maggioranza per scaricare minaccia crisi

- "Dopo Conte non c'è per il Pd un altro governo. Se Renzi vuole farlo, lo deve fare con Salvini e Meloni". Lo ha scritto su Facebook Goffredo Bettini, esponente del Pd. "C'è invece la possibilità, certamente allo stato attuale tutta da costruire, di sostituire Italia Viva con parlamentari democratici (in quanto non sovranisti, illiberali e autoritari) pronti a collaborare con Conte fino alla fine della legislatura. Penso anche che, in questo scenario, nel parlamento si aprirebbe una riflessione perfino nel gruppo renziano". (segue) (Rin)