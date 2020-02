Governo: Bettini (Pd), allargare maggioranza per scaricare minaccia crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bettini, quindi, "si deve lavorare subito, dunque, per allargare la maggioranza che sostiene il premier rendendo scarica la minaccia della crisi". In secondo luogo, ha precisato, "è utile serrare le fila già da oggi per una vasta e variegata alleanza di progresso. Pronta a presentarsi unita alle prossime elezioni politiche". (Rin)