Scuola: Provenzano, dal 2021 al Sud aperta anche il pomeriggio

- "In attesa di estendere il tempo pieno in tutte le scuole meridionali, vogliamo aprire le scuole il pomeriggio, estendendo alcuni progetti europei per attività extracurriculari". Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano a "Mezz'ora in Più", su Rai tre. "Questo - ha aggiunto - avverrà già dal prossimo anno scolastico".(Rin)