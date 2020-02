Frosinone: comune, iniziati i festeggiamenti per il Carnevale

- Con le note eseguite dalla Banda Romagnoli e con la radeca bandita dal campanile da parte del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, alla presenza di una foltissima platea sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale frusinate. Il Prefetto, Ignazio Portelli, ha rivolto un indirizzo di saluto nel corso della cerimonia inaugurale. All'iniziativa erano presenti, inoltre, l'assessore alla cultura Valentina Sementilli, l'assessore al centro storico, Rossella Testa, i consiglieri Maria Rosaria Rotondi e Corrado Renzi. Presenti i componenti della Pro Loco e dell'associazione culturale Rione Giardino. "Il campanile, da cui prende avvio la 221ma edizione del Carnevale storico frusinate e della Festa della Radeca, rappresenta una tradizione importante di continuità con il nostro passato e salvaguardia delle nostre radici, al pari della foglia di agave: la Ciociarità, di cui siamo portatori, risiede anche in questi valori, andando ad arricchire il nostro modo di essere e di vivere l'eredità culturale di chi ci ha preceduto. Ringrazio, a nome della comunità intera, il Prefetto Portelli, il primo cittadino della provincia di Frosinone, per essere intervenuto nel corso di questa cerimonia: insieme a tutti noi, celebra oggi l'importanza di tramandare, con orgoglio, le tradizioni e l'identità della propria terra". Rievocando, poi, i fatti storici che sono stati trasfigurati nel rito carnascialesco, il sindaco ha aggiunto: "E se il presidente francese, Macron, ha affermato di poter mettere a disposizione dell'Europa il suo arsenale nucleare composto da 300 esemplari, noi risponderemo con i 300 milioni di coriandoli che i bambini, durante il festeggiamenti, getteranno in aria, in un clima di pace, di divertimento, di condivisione. Buon Carnevale a tutti". (segue) (Com)