Venezuela: ministro Comunicazione, blocco economico Usa causa danno di 116 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco economico e finanziario imposto dagli Stati Uniti al Venezuela sta causando al paese sudamericano un danno economico stimato in 116 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il ministro della Comunicazione, della cultura e del turismo venezuelano, Jorge Rodriguez, in una conferenza stampa tenuta ieri al Palazzo di Miraflores, a Caracas, in cui ha accusato Juan Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale (An) e autoproclamato capo di Stato ad interim, di essere corresponsabile del danno, per la richiesta a Washington di sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro. Rodriguez, inoltre, ha affermato che l’uomo d’affari Alejandro Betancourt Lopez ha finanziato Volontà popolare (Vp), il partito di Guaidò. (segue) (Brb)