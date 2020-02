Civitavecchia: comune, martedì incontro tra amministrazione ed esercenti su ordinanze "movida"

- Si terrà martedì 18 febbraio un incontro tra l'amministrazione comunale di Civitavecchia e gli esercenti interessati dalle ordinanze sulla cosiddetta "movida", al quale parteciperanno anche il Comando della polizia locale ed il dottor Guiso in rappresentanza del commissariato di polizia di Stato. "L'iniziativa assunta dal Sindaco, Ernesto Tedesco, rappresenterà l'occasione per un confronto operativo tra le varie parti, dopo alcuni incontri informali cui lo stesso primo cittadino ha partecipato, unitamente all'assessore al Commercio, Claudia Pescatori. L'incontro, aperto ai commercianti di tutte le zone di Civitavecchia, si terrà all'aula Calamatta alle ore 11.30", si legge in una nota del comune di Civitavecchia. (Com)