Governo: Faraone (Iv), autogol di Bettini, tanti Scilipoti e Razzi al posto di Renzi

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone su Twitter replica alla proposta di Goffredo Bettini del Pd di sostituire la rappresentanza di Italia viva all'interno della maggioranza con altri parlamentari. "Quello che ha detto Bettini resterà alla storia come l’autogol storico del Pd - scrive -. Vogliono far fuori Renzi per sostituirlo con tanti Razzi e Scilipoti. A questo punto non resta che sperare per il Pd che l’operazione funzioni". (Rin)