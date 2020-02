Terremoto: Pirozzi (Fd'I), nomina quarto commissario in tre anni e mezzo dimostra mancanza progettualità

- Con la nomina di Giovanni Legnini "siamo al quarto commissario alla ricostruzione in tre anni e mezzo dal terremoto del 2016. La conferma definitiva che ai governi che si sono succeduti non è mai interessata una pianificazione di lungo termine, un progetto serio di rilancio dei paesi colpiti dal sisma". Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio regionale del Lazio e responsabile nazionale prevenzione e grandi rischi di Fratelli d’Italia. "La carica di commissario - aggiunge Pirozzi - viene usata per interessi di partito e dare spazio a chi è funzionale allo stesso. Paesi distrutti che vengono usati come se si trattasse di una poltrona nel Cda di una municipalizzata o di un istituto pubblico di beneficenza, con l’unico risultato di rendere impossibile a chiunque si trova a ricoprire per pochi mesi quel ruolo di prendere concretamente in mano la situazione. In realtà servirebbe un commissariamento lungo, con poteri speciali e una persona competente che gestisca la ricostruzione con continuità progettuale. Ma facendo cosi' sarebbe troppo bello e facile".(Com)