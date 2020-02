Albania: domani a Bruxelles Conferenza dei donatori per ricostruzione post-sisma

- Si terrà domani, 17 febbraio, a Bruxelles la conferenza dei donatori per l'Albania per sostenere gli sforzi di ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito il paese alla fine di novembre. "Dopo una preparazione molto intensa, ora stiamo compiendo gli ultimi passi prima di lanciare domani la Conferenza dei donatori per l'Albania. La comunità internazionale mostrerà la sua solidarietà al popolo albanese. L'Ue è al fianco dell'Albania", ha dichiarato oggi il capo della delegazione dell'Ue in Albania, Luigi Soreca, citato dall'agenzia di stampa "Ata". La conferenza, che sarà ospitata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, vedrà la partecipazione del primo ministro albanese Edi Rama e punta a raccogliere i fondi europei per aiutare la ricostruzione dopo il terremoto dello scorso 26 novembre, che ha provocato 51 morti e più di 3 mila feriti. (Alt)