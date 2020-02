Giustizia: Costa (FI), il 24 febbraio in Aula ci divertiremo su prescrizione

- "Il Partito Democratico oggi vede ai vertici molti ex Pci. E costoro, quando sono alle strette, anziché fare autocritica, preferiscono demonizzare l'avversario, interno o esterno, inventandosi di tutto pur di mettere zizzania". Lo afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Forza Italia. (segue) (Com)