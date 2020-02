Giustizia: Costa (FI), il 24 febbraio in Aula ci divertiremo su prescrizione (2)

- "Per creare subbuglio nell'opposizione si inventano i responsabili, per indebolire i loro alleati agitano le possibili defezioni: tutto pur di non ammettere che sulla prescrizione il Pd si è spalmato sui 5 Stelle, i quali infatti, Bonafede in primis, gongolano - spiega -. Sperano che sia finita così. Che ci si spaventi dei loro bluff, delle loro invenzioni. Il 24 febbraio in aula, sulla prescrizione, ci divertiremo. E, a differenza dei dem, non molleremo questa battaglia liberale". (Com)