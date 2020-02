Turchia: Cavusoglu, Occidente sta perdendo influenza globale perché ha tradito i suoi principi

- I paesi occidentali stanno perdendo la loro influenza e credibilità nella politica internazionale a causa del tradimento dei suoi principi. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu parlando alla stampa turca al termine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Nel sistema mondiale globale, il peso e l'influenza dell'Occidente stanno diminuendo. (L'Occidente) è ossessionato solo da se stesso, non vi è consenso. Il secondo motivo per cui l'Occidente ha ridotto la sua influenza è che ha iniziato a distruggere i principi su cui sta in piedi - democrazia e diritti umani - praticando l''islamofobia e una politica di doppio standard. Ecco perché la credibilità della politica occidentale sta diminuendo", ha detto Cavusoglu, secondo cui l'Asia ora sta diventando una potenza globale poiché "oltre il 50 per cento" dell'economia mondiale è concentrata lì, con la cifra in ulteriore crescita. "Se l'Occidente vuole mantenere la sua posizione globale, dovrebbe rivedere seriamente la sua politica e compiere sforzi per preservare i propri valori", ha aggiunto.(Tua)