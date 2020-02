Iran: Rohani, nessun negoziato se gli Usa non rimuovono sanzioni e tornano su accordo 2015

- L’Iran non negozierà con gli Stati Uniti se continuerà a essere sotto pressione e, soprattutto, se Washington non rimuoverà le sanzioni e non tornerà a rispettare i termini dell’accordo sul nucleare del 2015. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica islamica, Hassan Rohani, in una conferenza stampa trasmessa in diretta dalla televisione nazionale. “Se gli Stati Uniti tornano” al Patto d’azione globale congiunto (Jpcoa) e “rimuovono le sanzioni, possono negoziare con noi nel formato P5+1”, ha dichiarato Rohani facendo riferimento al gruppo costituito dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza e dalla Germania che nel 2015 firmò l’intesa sul nucleare con Teheran. Da quell’accordo l’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump si è ritirata unilateralmente nel maggio del 2018, con la contestuale reimposizione di sanzioni nei confronti della Repubblica islamica. L’Iran, in risposta, ha iniziato nel maggio dell’anno successivo a ridurre i propri impegni per il rispetto del Jpcoa. (Res)