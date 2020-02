Siria: Rohani chiede nuovi colloqui nel formato di Astana

- Alla luce dell’escalation di tensione nel governatorato di Idlib, l’Iran chiede nuovi colloqui sulla Siria nel formato di Astana, cui partecipa assieme a Russia e Turchia, invitando Ankara a rispettare gli impegni precedentemente assunti. Lo ha dichiarato oggi il presidente iraniano Hassan Rohani nel corso di una conferenza stampa a Teheran. “Noi crediamo che non debbano essere abbandonati gli accordi di Sochi (per la demilitarizzazione di Idlib) e il processo di Astana. Voglio davvero che il governo turco rispetti le intese cui abbiamo aderito assieme”, ha affermato Rohani. Il presidente della Repubblica islamica ha quindi affermato di aspettarsi nuovi summit con gli omologhi di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, il prossimo da tenersi proprio in Iran.(Res)