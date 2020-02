Argentina-Italia: inaugurata mostra su Leonardo nel parco della scienza Tecnopolis di Buenos Aires (2)

- "Vogliamo che questo sia non solo un luogo di apprendimento ed educazione ma anche di celebrazione della nostra diversità culturale, per questo sono presenti qui sia le invenzioni di Leonardo che i nostri giovani che innovano nel tango e nel folklore", ha dichiarato il ministro Bauer. Lungo il percorso della mostra "Il Genio di Leonardo da Vinci, Macchine e invenzioni", organizzata dall'ambasciata italiana, dal ministero della Cultura e da Tecnopolis, gli spettatori potranno ammirare 35 repliche, alcune delle quali interattive, delle macchine e delle invenzioni del genio fiorentino realizzate in modo artigianale dall'artista Juan Carlos Zampieri. L'esposizione rimarrà aperta fino al primo marzo con accesso gratuito per tutti i visitatori di Tecnopolis. (Abu)