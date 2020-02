Governo: Quirinale, stupore per ricostruzioni su incontro Mattarella-Conte

- "Stupore" si registra al Quirinale per le ricostruzioni apparse su qualche quotidiano, in cui, anche con virgolettati, si attribuiscono abusivamente intenzioni al capo dello Stato riguardo alla situazione politica, con riferimento a uno degli incontri che avvengono frequentemente tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. È quanto si legge in una nota del Quirinale.(Rin)