Ue: Di Maio, necessaria volontà per rendere efficace azione

- Per rendere efficace l'azione dell'Ue “c'è bisogno di volontà e di nuovi strumenti per affrontare le crisi” e di “più risorse da mettere a disposizione”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, che si conclude oggi nel capoluogo della Baviera. Di Maio ha quindi dichiarato che, “nei prossimi mesi”, l'Ue sarà in grado di essere “determinante per risolvere alcune crisi”. Con riferimento alla Libia, il titolare della Farnesina ha osservato che l'Ue è stata in passato accusata di “arretramento”. Tuttavia, ha evidenziato Di Maio, l'Ue e i paesi membri non hanno un approccio volto alla fornitura di armi alle parti in conflitto in Libia, pertanto “è normale indietreggiare”. (Geb)