Libia: ministro Esteri tedesco, serve trasparenza su chi viola l’embargo sulle armi

- Chi continua a violare l’embargo sulle armi in Libia deve sapere che sarà individuato, esposto pubblicamente ed eventualmente sanzionato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Ci sono diversi meccanismi per contrastare le violazioni. La commissione per le sanzioni delle Nazioni Unite è uno di essi. Ma sarà importante soprattutto creare un clima di trasparenza e assicurare che chi intende continuare a violare l’embargo sappia che sarà individuato ed esposto”, ha osservato il capo della diplomazia di Berlino. La questione, ha aggiunto, sarà discussa in occasione del Consiglio affari esteri dell’Unione europea in programma domattina. “Discuteremo anche del contributo che l’Ue può dare per fare in modo che ci siano ripercussioni su chi viola l’embargo”, ha affermato Maas. “Abbiamo anche parlato apertamente – ha poi aggiunto il ministro tedesco - del fatto che, come è abbastanza evidente, nel corso delle ultime settimana ci sono state serie violazioni del cessate il fuoco stabilito” lo scorso 12 gennaio. (Res)