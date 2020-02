Libia: Di Maio, non è detto che velocità decisioni porti a buoni risultati

- Sulla risoluzione della crisi in Libia “non ho parlato di velocità dell'Ue, ma di efficacia, perché non è detto che la velocità delle decisioni porti sempre a buoni risultati”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, che si conclude oggi nel capoluogo della Baviera. Sulla Libia, in passato, “qualcuno ha deciso troppo velocemente e ci troviamo di fronte a nove anni di crisi” nel paese. Secondo Di Maio, nell'affrontare le crisi, “ci vuole volontà politica” e Ue e Nato sono “complementari”. Tuttavia, ha osservato, l'Unione europea dispone di “una cassetta degli attrezzi più completa”, soprattutto una “vicinanza al popolo, che è sempre amico”, e strumenti per affrontare le crisi nei rapporti coi governi. A ogni modo, per il titolare della Farnesina, Ue e Nato “insieme possono fare tanto”. Quello che è “più importante è risolvere la crisi libica”. A tal fine, secondo Di Maio, “servirebbe una maggiore presenza degli Stati Uniti, che potrebbe essere determinante la guerra per procura” in corso in Libia. Infine, Di Maio ha osservato come l'Ue permetta di percepire le missioni internazionali come “più neutrali da parte dei popoli”, anche se “la neutralità non esiste nella sua perfezione”. (Geb)