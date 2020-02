Taiwan: coronavirus, deceduto un paziente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha registrato oggi un decesso da coronavirus, il primo. Lo ha reso noto il Centro per il controllo delle malattie (Cdc) taiwanese. La vittima è un uomo di 60 anni diabetico e con un precedente di epatite B. Era residente nell’isola e non aveva effettuato viaggi di recente né era in stretto contatto con altri pazienti diagnosticati. A Taiwan i casi confermati sono 20.(Cip)