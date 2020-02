Nato: Di Maio, ruolo Usa fondamentale

- Il ruolo degli Stati Uniti nella Nato è “fondamentale” ed è “cruciale per alcune questioni dell'Ue”, tra cui la risoluzione della crisi in Libia. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, che si conclude oggi nel capoluogo della Baviera. Di Maio ha osservato come l'Ue avrà bisogno degli Stati Uniti per la Libia, poiché le parti in conflitto nel paese hanno “una grande considerazione degli Usa”. (Geb)