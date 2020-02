Ue: Di Maio, importante volontà politica per riforme

- Per riformare l'Ue è “importante la volontà politica di lavorare insieme” da parte degli Stati membri perché,senza di essa, “è difficile” avanzare in tal senso. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, che si è conclusa oggi nel capoluogo della Baviera. Per il titolare della Farnesina, le opinioni pubbliche degli Stati membri dell'Ue “chiedono di fare in fretta nel prendere decisioni”. Tuttavia, l'Ue affronta “questioni così grandi che non può pensare di assumere decisioni in tempi brevi senza fare male, è impossibile”. Di Maio ha quindi concluso: “C'è bisogno di tempo per assumere decisioni importanti. Non dobbiamo essere nostalgici dei tempi andati dell'Ue, ma dobbiamo intercettare le esigenze dei popoli europei e ammodernarci”. (Geb)