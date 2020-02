Ravenna: Zingaretti, dolore per scomparsa ex sindaco Matteucci

- "Apprendo con immenso dolore della scomparsa di Fabrizio Matteucci, ex sindaco di Ravenna e carissimo amico". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Ho conosciuto Fabrizio tanti anni fa all'inizio della mia militanza politica quando lui, gia' dirigente nazionale della Fgci, curioso si interessava di tutto, anche delle piccole cose - aggiunge -. Malgrado la scarsa frequentazione di questi anni, ogni volta che ho avuto l'occasione di rincontrarlo ho ritrovato una persona perbene, tranquilla, con quel gran sorriso che dava sicurezza. Un grandissimo affettuoso abbraccio alla sua famiglia e a tutta la comunita' di Ravenna". (Com)