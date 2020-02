Ue: domani Consiglio Affari esteri a Bruxelles, focus su Libia, India e Unione africana

- Si terrà domani, 17 febbraio, a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri che sarà presieduta dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. In cima all'agenda dei lavori ci sarà la situazione in Libia, con i ministri degli Esteri che discuteranno degli ultimi sviluppi facendo seguito alle conclusioni adottate nelle precedenti riunioni in cui avevano concordato sulla necessità di un impegno dell'Ue per prevenire un'ulteriore escalation. Al centro delle discussioni ci saranno anche le relazioni Ue-India e successivamente, durante un pranzo informale, i ministri incontreranno il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, per discutere, tra l'altro, dei preparativi per il vertice Ue-India in programma il prossimo 13 marzo. Il Consiglio esaminerà poi le relazioni dell'Ue con l'Unione africana, in previsione della nuova strategia globale della Commissione europea sull'Africa che sarà adottata in vista del vertice Unione europea-Unione africana in programma ad ottobre. I ministri discuteranno inoltre delle principali questioni dell'agenda internazionale, tra cui le tensioni in Medio Oriente e nel Sahel e la situazione in Venezuela e nei Balcani occidentali.(Beb)