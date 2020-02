India-Portogallo: presidente portoghese Sousa visita Goa Vecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, in visita a Panaji, nello Stato indiano di Goa, ex colonia portoghese, ha visitato alcune chiese della Goa Vecchia (Goa Velha), riconosciute come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. In particolare, si è recato nella Basilica di Bom Jesus, dove è sepolto San Francesco Saverio, e nella Chiesa e Convento di Santa Monica, con annesso Museo di Arte cristiana. C’è stata anche una parte privata nell’agenda odierna: la partecipazione alla messa nella Chiesa di Nostra Signora dell’Immacolata Concezione, celebrata ancora in portoghese. Al termine Sousa ha osservato che la religione cattolica è un “fattore di identità” per la popolazione di Goa. Inoltre, il presidente del Portogallo ha avuto un incontro con una rappresentanza della comunità portoghese. (segue) (Inn)